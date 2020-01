शाहीन बाग में सीएए विरोध में प्रदर्शन जारी, 'नो कैश नो पेटीएम' के पोस्टर ने खींचा ध्यान

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले एक महीने से अधिक समय से शाहीन बाग में चल प्रदर्शन के बीच 'नो कैश नो पेटीएम' के पोस्टर लगे दिखाई दिए हैं। ये पोस्टर उस आरोप के जवाब में लगाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि यहां आने के लिए हर महिला को 500 रुपये दिए जा रहे हैं।

इस आरोप से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कहा गया है कि प्रत्येक महिला को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी वीडियो के जवाब में अब शाहीन बाग में जगह-जगह 'नो कैश नो पेटीएम' के पोस्टर लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, प्रदर्शन स्थल पर ये पोस्टर यह बताने के लिए लगाए गए हैं कि न यहां कोई पैसे ले रहा है और न कोई पैसे दे रहा है।

शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही मुमताज ने बताया, "बैंक अकाउंट ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर और कैश ये तीनों ही तरीके से यहां पैसे देना या लेना प्रतिबंधित है। प्रदर्शनकारियों के बीच लगे इस पोस्टर में भी तीनों ही प्रकार से लेनदेन की मनाही दिखाई गई है। इसके अलावा अब बार-बार शहीन बाग बाग के इस मंच से भी प्रदर्शनकारियों को सतर्क किया जा रहा है।"

#ShaheenBagh tonight. The Sikhs have set up their langar, and India Gate is next to a heart full of love. If you go, please consider taking along some books -- English, Hindi, Urdu -- in any subject for Usama's small reading corner. pic.twitter.com/yje0r2qah3

यहां व्यवस्था संभाल रहीं आरफा ने कहां कि जो लोग सोशल मीडिया में शाहीन बाग की औरतों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, ये पोस्टर्स अफवाह फैला रहे उन लोगों पर तंज और एक प्रकार का व्यंग्य है।

शनिवार सुबह शाहीन बाग की सड़क पर धरना देने पहुंचीं 63 वर्षीय अशर्फी ने कहा, "हम यहां 500 रुपये लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो अपने उन 500 सालों को बचाने आए हैं, जो हिंदुस्तान की इस मिट्टी में दफन हैं।"

अशर्फी के मुताबिक, उन्हें डर है कि उन्होंने अब अगर आवाज नहीं उठाई तो आने वाले कल में उनके बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा गया है कि शाहीन बाग में धरना दे रहीं महिलाएं शिफ्ट के हिसाब से आती हैं, और प्रत्येक शिफ्ट के लिए हर एक महिला को 500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस वीडियो की सत्यता साबित नहीं हो पाई है।

If you were alive in 2020 and you haven't visited Shaheen Bagh yet, you missed the most historic resistance in your generation or probably ever in the history. This is extraordinary. Down down fascism.

Long live unity. #ShaheenBagh #ShaheenBaghProtests pic.twitter.com/sXrdGv5fkg