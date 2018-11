बवाल हुआ तो बयान से पलटे शाहिद अफरीदी, अब बोले- पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर

नई दिल्ली। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने वाले अपने बयान से पलट गए हैं। शाहिद ने अब कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। बता दें कि शाहिद ने पहले कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से तो खुद के चार सूबे नहीं संभल रहे।

पाक में घिरे तो मारी पलटी

शाहिद अफरीदी के बयान को भारत से ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया ने तवज्जो दिया। सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर पाकिस्तानी यूजर्स ने जब जमकर खरी-खोटी सुनाई तो अफरीदी ने दो ट्वीट कर अपने पिछले बयान पर सफाई दी है। पहले ट्वीट में उन्होंने दावा किया उनके बयान को आधा दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरे में उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया उनके बयान का दूसरा मतलब निकाल रही है।

My clip is incomplete & out of context as what I said before that is missing. Kashmir is unresolved dispute & under brutal Indian occupation. It must be resolved as per UN resolution. Myself along with every Pakistani support Kashmiri freedom struggle. Kashmir belongs to Pakistan .