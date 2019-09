जमकर ट्रोल हुए शशि थरूर, इंदिरा को लिखा इंडिया गांधी

नई दिल्ली। 'हाउडी मोदी' आयोजन पर निशाना साधने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर खुद ट्विटर पर ट्रोलर्स का शिकार हो गए। मंगलवार को थरूर ने एक तस्वीर ट्वीट की और इसमें इंदिरा गांधी की जगह इंडिया गांधी लिख दिया। इतना ही नहीं उन्होंने तस्वीर के स्थान के बारे में भी गलत जानकारी और गलत वर्ष लिख दिया।

अपने ट्वीट में थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की रैली की फोटो ट्वीट की। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "1954 में अमरीका में नेहरू और इंडिया गांधी। इसमें बिना किसी विशेष जनसंपर्क अभियान, एनआरआई भीड़ प्रबंधन या बहुत ज्यादा मीडिया प्रचार के उमड़कर आई काफी उत्साही अमरीकी जनता को देखें।"

Nehru & India Gandhi in the US in 1954. Look at the hugely enthusiastic spontaneous turnout of the American public, without any special PR campaign, NRI crowd management or hyped-up media publicity. pic.twitter.com/aLovXvCyRz — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 23, 2019

इस ट्वीट में शशि थरूर ने न केवल इंदिरा गांधी का नाम गलत ढंग से इंडिया गांधी लिखा, बल्कि इस तस्वीर का स्थान भी गलत लिखा। हकीकत मे यह तस्वीर अमरीका की नहीं बल्कि रूस की राजधानी मास्को की है। और यह फोटो 1954 जैसा की ट्वीट में लिखा है, नहीं बल्कि 1956 की है।

शशि थरूर के इस ट्वीट के जवाब में देश-दुनिया के तमाम यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है। किसी ने लिखा कि उनसे स्पेलिंग मिस्टेक (इंदिरा की जगह इंडिया) की उम्मीद नहीं थी, तो किसी ने लिखा उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। ढेरों लोगों ने थरूर को इसके लिए ट्रोल किया है।

वहीं, कुछ देर बाद थरूर ने अपनी इस गलती को मान लिया और पुराने ट्वीट के साथ नया ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, "मुझे बताया गया था कि यह तस्वीर (फॉरवर्ड की गई) संभवता रूस यात्रा की है न कि अमरीका की। अगर ऐसा है भी तो भी इसका संदेश गलत नहीं जाताः हकीकत यह है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी विदेश में प्रशंसा काफी भाती थी। जब नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, पीएमओ इंडिया भी सम्मानित हुआ, और भारत के लिए भी सम्मान।"

I am told this picture (forwarded to me) probably is from a visit to the USSR and not the US. Even if so, it still doesn't alter the message: the fact is that former PMs also enjoyed popularity abroad. When @narendramodi is honoured, @PMOIndia is honoured; respect is for India. https://t.co/9KQMcR0zTD — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 23, 2019

Why are you trying to pass off a Moscow visit picture as a US one?



In any case, in those days, a monkey from India would have drawn such crowds in the West, such was their fascination with the "exotic".https://t.co/tD28e7vbFW — Mrs Palakkadan 🇮🇳 (@Lotus2021) September 23, 2019

Sir, logo ko Rahul Gandhi banao par itna bhi mat banao ki Year (1956) bhi change kar do aur Desh (USSR) bhi .. stop Exasperating farrago of distortions.. pic.twitter.com/ojHB4ghOfp — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) September 23, 2019

True Sir. I also observed that. iT's our real strength & that's why I'm proud of @INCIndia

हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं

हमसे ज़माना ख़ुद है ज़माने से हम नहीं || कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-ज़माँ हमारा।। @digvijaya_28 @SachinPilot pic.twitter.com/XjdsamhVJZ — Jaishree Misra (@top_gun55) September 23, 2019