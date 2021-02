शाजिया ने बसपा के पूर्व सांसद पर लगाया आरोप, कहा-मुझे अपनी पसंद पर गर्व है

नयी दिल्ली। दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष शाजिया इल्मी ने बसपा के पूर्व सांसद अकबर अहमद 'डम्पी' के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। इल्मी ने शिकायत में अकबर अहमद ‘डम्पी’ पर एक पार्टी में उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी।

Former BSP MP Akbar Ahmad 'Dumpy' abused me & targeted my party at a dinner engagement. He called me a traitor Muslim woman for joining BJP. I am proud of my choices, no one has the right to question them. You can't 'BJP-shame' me: BJP leader Shazia Ilmi pic.twitter.com/g6daYGXxYA