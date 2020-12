शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा-वह किसानों को गुमराह कर रही

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी पर तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस और डीएमके, AAP, सपा, अकाली दल, TMC और लेफ्ट पार्टियों सहित अन्य राजनीतिक दलों के पाखंड की वे पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाव डूब रही है। ऐसे में वे किसानों को गुमराह करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

Congress #39; boat is sinking and that is why they are trying to save themselves by misleading farmers: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan in Hyderabad https://t.co/7gjw9wLO8L