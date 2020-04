दिल्ली में कोरोना से दुकानदार की मौत, मरकज के जमाती इसी दुकान से खरीदते थे सामान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का असर तेजी देशभर में बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना वायरस के चलते 2000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 56 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में भी निजामुद्दीन ( Nizamuddin ) स्थित मरकज ( Markaz ) में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं।

इस बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां कोरोना वायरस के चलते एक दुकानदान की मौत हो गई है। इस दुकानदार की मौत इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि इसी दुकान से जमात के कई लोग सामान खरीदते थे।

निजामुद्दीन जमात स्थित मरकज में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के कारण पहले दुकानदार की मौत का मामला सामने आया है।

दरअसल सोमवार को मरकज के पास गली में हुई 74 साल के बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद इस मामले में जाच शुरू की गई थी। इसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस के कारण ही हुई है।

इस खुलासे ने खतरे की एक और घंटी बजा दी है। इस खबर के बाद अब पूरी निजामुद्दीन बस्ती में कोरोना का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस बुजुर्ग की मरकज के पास दुकान थी और दुकान पर बस्ती के लोग बढ़ी संख्या में सामान लेने के लिए आते थे।

अब पूरी बस्ती में लोगों की संक्रमण की जांच की जाएगी। बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बस्ती में हड़कंप मच गया। दिल्ली में दुकानदार की पहली मौत इसे बताया जा रहा है।

बुजुर्ग मरकज से करीब 50 मीटर दूर स्थित घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी यहीं पर दुकान थी जिसमें वह खुद बैठते थे। मृतक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

