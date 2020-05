केरल से जयपुर जा रही 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' हुई हादसे का शिकार, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली।

Shramik Special Train Derails in Karnataka: केरल से जयपुर जा रही 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' ( Shramik Special Trains ) कर्नाटक में हादसे का शिकार हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 2 बजे हुआ है, जब ट्रेन ( Tain ) केरल के तिरूर से जयपुर ( Tirur to Jaipur Train ) जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन पडिल, मंगलुरु में पटरी से उतर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पटरी से उतरे इंजन को पटरी लाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं, पटरियों की मरम्मत का काम जारी है।

बड़ा हादसा टला

एएनआई के मुताबिक, हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। ट्रेन को दूसरे इंजन के साथ राजस्थान जयपुर के लिए रवाना किया गया। वर्तमान में रेल दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम चल रहा है। ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से बड़ हादसा होते-होते टल गया।

20 मई को प्रचंड गति से पश्चिम बंगाल पहुंचेगा ‘अम्फान’, दोहरा सकती है 1999 की तबाही

Karnataka: A 'shramik special' train on Tirur (Kerala) to Jaipur (Rajasthan) route derailed at Padil, Mangaluru at around 2 am today. No injuries reported. Train resumed its journey after the derailed engine was replaced, track restoration work underway. pic.twitter.com/BVPZYwraqi