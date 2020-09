प्रवासी कामगारों के लिए आगे आए प्रधान, रेल मंत्री से कहा- ओडिशा से फिर से शुरू करें Shramik Special Trains

भुवनेश्वर। जल्द ही ओडिशा से विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( Petrolium Minister Dharmendra Pradhan ) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मीडिया को जारी एक पत्र के मुताबिक प्रधान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से ओडिशा से अन्य राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों( Shramik Special Trains ) की बहाली करने का अनुरोध किया है। इसकी वजह प्रवासी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर लौटने में सुविधा प्रदान करना है।

मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे चलाने जा रहा 40 जोड़ी नई Special Trains

पत्र के मुताबिक प्रधान ने रेल मंत्री से ओडिशा से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें फिर से शुरू करने के लिए जल्द व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। पेट्रोलियम मंत्री ने लिखा, "जिस प्रकार देशव्यापी लॉकडाउन हटाए जाने के साथ सामान्य हालात हुए हैं, ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के वापस काम पर लौटने को आसान बनाने के लिए रेल सेवाओं को फिर से चालू करने की जरूरत है।"

प्रधान ने बताया कि इन श्रमिकों के पास आजीविका के विकल्प नहीं हैं और उन्हें काम पर वापस लौटने के लिए अपने कार्यस्थल तक सफर करने में परेशानी हो रही है। प्रधान ने आगे कहा कि ओडिशा से भले ही कुछ नियोक्ता बस सेवा की पेशकश करने के इच्छुक हैं, लेकिन मौजूदा मानसून के हालात के साथ ही सड़क मार्ग से इतनी लंबी और कठिन यात्रा करना ना तो संभव है और ना ही सुरक्षित है।

केंद्रीय मंत्री ने आग्रह किया, "हमारी अर्थव्यवस्था और ओडिशा में आजीविका की तुरंत जरूरत वाले प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे इस मामले पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं कि ओडिशा से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रदेशों के लिए जल्द से जल्द श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को फिर से चालू कराएं।"

मानसून को लेकर मौसम विभाग ने दी बहुत बड़ी जानकारी, अगले सप्ताह होगा यह

बता दें इससे पहले भारतीय रेलवे ने आगामी 12 सितंबर से देश में 80 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा करते हुए इसका टाइम टेबल जारी किया था। आरक्षित श्रेणी की इन सभी विशेष रेलगाड़ियों के लिए 10 सितंबर से टिकटों का रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा।

इसके साथ ही रेलवे ने उन स्पेशल ट्रेनों के रूटों पर क्लोन ट्रेनें भी संचालित करने का फैसला लिया है जिनमें यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही हैै और वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। वर्तामान में रेलवे विभिन्न रूटों पर कुल 230 विशेष ट्रेनें चला रही है और इन नई 80 ट्रेनों के बाद कुल संख्या 310 हो जाएगी।

In September 2020 till 6th September, Indian Railways loading was 19.19 million tonnes which is 10.41% (1.81 million tonnes) higher compared to last year’s loading for the same period (17.38 million tonnes): Ministry of Railways https://t.co/vTrPXnAJU9