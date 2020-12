दुनिया की सबसे ठंड जगह, जहां खाना भी मुंह तक पहुंचने से पहले बन जाता है बर्फ !

नई दिल्ली। दुनिया एक जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड का आलम ये है कि यहां कभी अगर आप पानी उठाकर पीने जा रहे हो और मुंह तक पहुंचने से पहले ही वह हवा में जम जाएगी। हम बात कर रहे है साइबेरिया जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर इस जगह की कुछ तस्वीरे वायरल हुई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नूडल हवा में जमा हुआ है। हवा में जमे नूडल और अंडे की तस्वीरें सभी को हैरान कर रही है।

Today it's -45C (-49F) in my hometown Novodibirsk, Siberia. pic.twitter.com/EGxyrRqdE2