सिद्धारमैया को अस्पताल से मिली छुट्टी, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिली गई है। हृदय के इलाज के लिए उन्हें यहां भर्ती कराया गया था।

सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा, 'मैं पूरी तरह स्वस्थ और ठीक हूं। मैं पहली की तरह अपनी दिनचर्या का पालन कर सकता हूं। चिंता की कोई बात नहीं है।' स्वस्थ्य का ध्यान रखने और उनकी देखभाल करने के लिए सिद्धारमैया ने सभी डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मियों को धन्यवाद कहा।

I am healthy and totally fine now. I can carry out day to day activities like before. There is nothing to worry.



I sincerely thank all the doctors and hospital staff for taking care of me.