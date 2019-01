महिला से बदसलूकी के आरोपों पर बोले सिद्धरमैया, 'मेरा कोई गलत इरादा नहीं था वह मेरी बहन जैसी है'

मैसूर। कर्नाटक में सियासी सरगर्मी के बीच सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दिया। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। हालांकि अब इस मामले को तूल पकड़ता देख सिद्धारमैया ने सफाई दी है। अपने सफाई में में उन्होंने कहा है कि जब मैंने महिला को ज्यादा देर तक बोलने से रोकने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा उसी दौरान ये घटना हो गई। यह एक सामान्य घटना थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि मैं बीते 15 वर्षों से महिला को जानता हूं, वह मेरी बहन के समान है। आपको बता दें कि इससे पहले महिला ने भी अपने बयान में कहा है कि सिद्धारमैया एक अच्छे सीएम हैं।

Former Karnataka CM & Congress leader Siddaramaiah on him misbehaving with a woman: When I was trying to stop a long speech of a party worker that incident happened, it was an accident, there was no bad intention. I know her since 15 years, she is just like my sister. (file pic) pic.twitter.com/kBGMOvuFJ2