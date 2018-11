दिल्ली को सिग्नेचर ब्रिज की सौगात, बिन बुलाए मनोज तिवारी के आने से मचा हंगामा

नई दिल्ली: लंबे अरसे बाद दिल्ली के लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वजीराबाद में यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया । सिग्नेचर ब्रिज विषम डिजाइन वाला भारत का पहला केबल पुल है। ब्रिज पर कुल आठ लेन हैं पैदल और साइकिल के लिए अलग से लेन है। कुतुब मिनार से दो गुना ऊंचा पुल है। पुल उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। केजरीवाल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा । केजरीवाल ने कहा कि बड़ी प्रतिमा बनाने से देश की तरक्की नहीं होती और ना ही मंदिर मस्जिद बनाने से देश की तरक्की होती है। अस्पताल, स्कूल और सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश का विकास होता है। केजरीवाल ने ब्रिज उद्घाटन के मंच से मनीष सिसोदिया की तारीफ की।

#Delhi : CM Arvind Kejriwal & Dy CM Manish Sisodia inaugurated the Signature Bridge over Yamuna river,today. It will reduce travel time between northeast & north Delhi. The Signature Bridge will be opened for public tomorrow. pic.twitter.com/wbrhACvPMj

उद्घाटन से पहले खड़ा हो गया विवाद

हालांकि उद्घाटन से पहले सिग्नेचर ब्रिज पर विवाद खड़ा हो गया।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के सिग्नेचर ब्रिज पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा और मनोज तिवारी को दिल्ली सरकार की ओर से न्योता नहीं दिया गया था। इसके बावजूद मनोज तिवारी मौके पर पहुंचकर इस ब्रिज पर पहुंच गए। हंगामा होने पर मनोज तिवारी ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान हो चुकी है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH Following ruckus at inauguration of Delhi's Signature Bridge, BJP MP from North East Delhi Manoj Tiwari says "Police ke jin logon ne mujhse dhakka-mukki ki hai unki shinakht ho gayi hai. Mein in sabko pehchaan chuka hun aur 4 din mein inko bataunga ki police kya hoti hai." pic.twitter.com/Pstba0IreY

आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप

वहीं आम आदमी पार्टी ने बिन बुलाए आए मनोज तिवारी पर हंगामा करने का आरोप लगाया। आप नेता दिलीप पांडेय ने कहा कि इस समारोह में हजारों की संख्या में लोग बिना बुलाए आए हैं। लेकिन मनोज तिवारी वीआईपी हैं । आप ने मनोज तिवारी पर हंगामा करने और धमकी देने का आरोप लगाया।

Thousands of people have come here to celebrate without an invitation card, but the MP (Manoj Tiwari) considers himself VIP. He is doing hooliganism. BJP people thrashed AAP volunteers & local people. They are admitted to hospital: Dilip Pandey, Aam Aadmi Party. #SignatureBridge pic.twitter.com/Il0qFQ9GzA