Pneumococcal Vaccine: सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की देश की पहली पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन

नई दिल्ली। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (सीआईआई) ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। कंपनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की मौजूदगी में स्वदेश विकसित भारत की पहली न्यूमोकॉकल वैक्सीन (न्यूमोसिल) को लॉन्च करने की घोषणा की।

भारत बायोटेक, फाइजर और ऑक्सफोर्ड में किसकी Corona Vaccine जीतेगी

संख्या (क्वांटिटी) के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीआईआई ने सोमवार को यह जानकारी सार्वजनकि की कि पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल की लॉन्चिंग की जा रही है।

न्यूमोकॉकल वैक्सीन न्यूमोसिल को सीरम इंस्टीट्यूट, पीएटीएच और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक दशक के दौरान सहयोग के जरिये विकसित किया गया है। इसे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन सामर्थ्य में सुधार लाने और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए स्थायी पहुंच को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

Watch Now! Union Minister Dr Harsh Vardhan inaugurates the 7th National Summit on Good, Replicable Practices & Innovations in Public Healthcare Systems via VC. @PMOIndia @MoHFW_INDIA https://t.co/Zolvj7VmCc