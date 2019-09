पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण को लेकर दिल्ली में सिख समुदाय का प्रदर्शन, फूंका इमरान का पुतला

नई दिल्ली। पाकिस्तान में सिख युवती के धर्म परिवर्तन का मामला अभी थमा ही नहीं था कि दूसरे ही दिन एक और घटना ने सिख समुदाय को बड़ा झटका दिया है। एक हफ्ते दूसरी घटना के बाद सिख समुदाय गुस्से में है। यहां एक और हिंदू लड़की को अगवा कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। खास बात यह है कि इसका आरोप इमरान खान की पार्टी पर लगाया गया है।

भारत में इस घटना का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के दूतावास के बाहर सिख समुदाय के लोगों जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण को लेकर पूरा सिख समाज भड़का हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बताया है।

Delhi: Members of Sikh community protest against forceful conversion of minorities in Pakistan. They are also demanding the safety of Sikh families residing there. A Sikh girl was allegedly abducted and converted to Islam in Pakistan. pic.twitter.com/ZEe292vgi3