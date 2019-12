भारत के नागरिक बन चुके अदनान सामी ने किया CAB का समर्थन

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। इस पूरे मसले पर पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता लेने वाले सिंगर अदनान सामी का बड़ा बयान सामने आया है।

अदनान सामी ने नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया है।

सामी ने मंगलवार दोपहर को लेकर इसको ट्वीट करते हुए कहा, ये बिल उन लोगों के लिए है जो धर्म के आधार पर अपने देशों में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

The #CABBill is 4 religions tht r being persecuted in ‘Theocratic States’. Muslims r NOT persecuted 4 their religion in Pak, Afghanistan or Bangladesh cause they r in majority over thr. Muslims CAN still apply 4 Indian citizenship like b4. All r welcome thru d legal ‘Front Door’!