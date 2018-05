नई दिल्ली। ओडिशा में सुरक्षाबलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षाबलों ने ओडिशा के दो अलग-अलग जगहों पर किए गए ऑपरेशन के दौरान छह नक्सलियों को ढेर कर दिया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियारों का जखीरा भी मिला है।

बताया जा रहा है कि इन हथियारों में एके-47 जैसे हथियार और कई अलग तरह के हथियार भी शामिल हैं। इन हथियारों के अलावा नक्सलियों के पास से लकड़ी से बनाए गए अगल-अगल तरह के तीर-कमान भी मिले हैं। बता दें कि सुरक्षाबलों ने दो अलग-अलग जगहों पर आॅपरेशन किए थे जिसमें छह नक्सलियों को मार गिराया।

जानकारी के अनुसार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने ओडिशा के कांधमाल में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया जिसमें चार नक्सली मारे गए वहीं बालांगीर जिले में भी मसुरक्षाबलों ने एक और आॅपरेशन चलाया जिसमें दो नक्सली मारे गए थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये नक्सली किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे। नक्सलियों के पास से कई बंदूकें और ढ़ेर सारे जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।

