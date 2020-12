ब्रिटेन से दिल्ली आए छह लोग के नए कोरोना से संक्रमित होने की आशंका

लंदन। ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना के नए और घातक स्वरूप ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत इससे अछूता नहीं रह गया है। इस बीच जानकारी मिली है कि ब्रिटेन से दिल्ली आए छह लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से देश में ब्रिटेन से आए लोगों में अब तक कुल 26 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी है कि ये सभी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं।

Positive samples are being sent to NCDC, Delhi for genome sequencing. Only after a few days, it can be confirmed if it is the same strain or a different strain: Dr Gauri Agarwal, founder, Genestring Diagnostic Lab https://t.co/RBgs1B6qKK