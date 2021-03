वडोदरा: एक ही परिवार के 6 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश, तीन की मौत, बाकी लड़ रहे हैं जिंदगी की लड़ाई

नई दिल्ली। वडोदरा में एक ही परिवार के 6 लोगों के खुदकुशी की कोशिश करने का मामला सामने आया है। घटना के सामने आने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 6 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की, इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन लोग अब मौत से जंग लड़ रहे हैं।

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार

Gujarat: Six people of a family attempted mass suicide by consuming pesticide in Sama area of Vadodara. "Three of them have died, while others are undergoing treatment at a hospital. Their neighbours said their financial condition was weak," says SP Bharat Rathod. pic.twitter.com/ctYBqnoZxr