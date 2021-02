राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने किया पलटवार, कहा- कभी अपने क्षेत्र को लेकर सदन में चर्चा नहीं की

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने किसानों की बात कर सरकार पर आरोप लगाए लेकिन वे हैरान हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति जहां से सांसद था, उस क्षेत्र को लेकर सदन में चर्चा में कभी शामिल नहीं हुआ।

It is no acceptable for this gentleman (Rahul Gandhi) to discuss Budget in this House. Budget is to make India self-reliant, to connect India. Those who supported slogans calling for fragmentation of India can never support Budget dedicated to India: Union Min Smriti Irani in LS pic.twitter.com/1PMjpqBhJZ