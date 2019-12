भूकंप ही नहीं बारिश-बर्फबारी ने बढ़ाई उत्तराखंड में परेशानी, कल स्कूल रहेंगे बंद!

देहरादून। उत्तराखंड में प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शनिवार को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इसके चलते तमाम इलाकों में सरकारी-अर्धसरकारी-निजी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले शुक्रवार शाम उत्तराखंड में भूकंप भी आया।

ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के कई इलाकों में शनिवार को मौसम बिगड़ने की भविष्यवाणी की गई है। इसके चलते देहरादून और हरिद्वार जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश प्रशासन ने जारी किया है।

District Administration of Chamoli , Uttarakhand: All government and semi-government schools, and Anganwadi Centers in Chamoli to remain closed tomorrow, in view of heavy rainfall and snowfall forecast. https://t.co/SIANrhSqoB