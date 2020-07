जहां से देश में हुई Coronavirus की शुरुआत, उसी राज्य से फिर आई चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं 24 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन देश में जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई थी वहीं से एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है।

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद भी लोग लगातार लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) और फेस मास्क ( Face Mask ) जैसे हिदायतों के बावजूद लोग मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक और वाकया केरल ( Kerala ) में देखने को मिला है।

यहां केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल ( Kerala Engineering Architecture Medical- KEAM ) परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ परीक्षा केंद्र के बाहर नजर आई।

