पत्रिका फैक्ट चेक: कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए 5 फेज का रोडमैप तैयार, जानें सच्चाई

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक 80 हजार के पार पहुंच गए हैं। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। ताजा मामला कोविड-19 में बैन को लेकर है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के दौरान प्रतिबंधों को आसाना बनाने के लिए सरकार ने तीन से पांच फेज का एक रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत सरकार कोरोना के मामले पर निगरानी रखेगी ।

दावा- कोविड-19 के दौरान प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए रोडमैप तैयार

तथ्य- भारत सरकार ने नहीं बनाया कोई रोडमैप

क्या है वायरल मैसेज ?

दरअसल व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है । वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कोरोना के दौरान प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए पांच फेज का रोडमैप तैयार किया है। ये सभी फेज तीन हफ्तों के होंगे। उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। पहला फेज 18 मई से शुरू होगा। फेज शुरू होने के चरण कुछ इस प्रकार हैं।

फेज 1- 18 मई

फेज 2- 8 जून

फेज 3- 29 जून

फेज 4-20 जुलाई

फेज 5- 10 अगस्त

अगर इस दौरान कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो प्रतिबंधों में दी गई ढील को वापस ले लिया जाएगा।

क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई ?

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो मालूम चला कि सरकार द्वारा ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट को खंगाला जिसमें ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। गूगल पर भी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई। मालूम चला कि सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह के मैसेज वायरल कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पत्रिका अपने दर्शकों और पाठकों से अपील करता है कि वह इस तरह के मैसेजे पर ध्यान नहीं दें। सही और सटीक खबर देखने के लिए वह पत्रिका डॉट कॉम और पत्रिका मोबाइल एप का इस्तेमाल करें।

पीआईबी ने इसे गलत बताया

इसके अलावा पीआईबी ने भी इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया । पीआईबी ने बताया कि यह रोडमैप हमारी सरकार ने नहीं, बल्कि किसी और देश ने बनाया है। भारत में कोरोना को लेकर ऐसा कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है।

Claim: A so-called 3-week, 5-phase "roadmap", purportedly made

by the Government, to ease #COVID19India restrictions is being circulated on Whatsapp.#PIBFactCheck: #Fake news.This roadmap is not made by our Government, but by that of some other country pic.twitter.com/20duABJP9V