पत्रिका फैक्ट चेक: तापमान बढ़ने से टूट जाएगी कोरोना वायरस की चेन! 'हेल्थ एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा खुलासा'

नई दिल्ली। तापमान बढ़ने और भीषण गर्मी पड़ने से कोरोना वायरस अपने आप मर जाएगा? इस महामारी की दहशत के बीच ये सवाल सोशल मीडिया पर बार-बार पूछा जा रहा है कि सचमुच गर्मी बढ़ने से वायरस खत्म हो जाएगा? दरअसल कोरोना वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस बीमारी से बचाव संभव है। अमूमन कोई भी वायरस अधिक तापमान होने से खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी..वैसे ही कोरोना वायरस खत्म होने लगेगा।

दावा- तापमान बढ़ने से खत्म होगा जाएगा कोरोना वायरस

तथ्य- अभी तक इसका नहीं मिला कोई प्रमाण

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इस बाबत कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत की तो, एक्सपर्ट्स ने कहा कि तापमान बढ़ने से कोरोना खत्म होने के दावों पर मुहर नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन भौगोलिक तौर पर कुछ प्रभाव जरूर दिख सकता है। खासकर भारत में इसका असर पड़ेगा।

जानें हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय-

दिल्ली के मशहूर प्लास्टिक सर्जन और सफदरजंग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ वीके तिवारी का कहना है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो चीन में जब महामारी फैली तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थी। तो वहां बीमारी नहीं फैलने चाहिए। हां इतना जरूर है कि गर्मी बढ़ने और ज्यादा तापमान होने से वायरस नष्ट होते हैं ऐसे में इसकी संभावना है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस का असर कम होगा। लेकिन यह कहना जल्दीबाजी होगी कि गर्मी आने से वायरस खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय लोगों को हाइजीन पर ध्यान देने की जरूरत है।

दिल्ली के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ आनंद पाण्डेय से पत्रिका डाट कॉम की फैक्ट चेक टीम ने जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि सीधे-सीधे यह कहना कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा यह सही नहीं है। क्योंकि दुनिया के कई गर्म देश हैं जहां ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत जैसे देश में इसका फर्क पड़ सकता है। भारत में मुख्य रूप से चार प्रकार के मौसम होते हैं। यहां पर अब ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाला है। ऐसे में जलवायु बदलने और तापमान बढ़ने से वायरस कम होने की संभवाना है।

हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के सबसे सुरक्षित उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। इस महामारी पर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर भीड़ नहीं जुटेगी तो वायरस ह्यूमन बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा और वायरस की चेन अपने आप टूट जाएगी।

PIB ने दावों को किया खारिज

दरअसल अन्य वायरस तापमान में इजाफा होते ही मर जाते हैं ऐसा ही कोरोना महामारी को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि तापमान बढ़ने से वायरस खत्म हो जाएगा। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। लिहाजा आधिकारिक तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा।

भारत सरकार की प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ने भी इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है। PIB ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस खत्म होने लगेगा या कम हो जाएगा

