पत्रिका फैक्ट चेक: क्या आपके जनधन खाते से राशि नहीं निकालने पर सरकार उसे वापस ले लगी, जानिए सच्चाई ?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों और जरूरतमंदों को वित्तीय मदद करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर झूठी खबरें भी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि को यदि निकाला नहीं गया तो सरकार उन पैसों को वापस ले लेगी। इसको लेकर लोगों के मन में डर सा पैदा हो गया है।

दावा- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई राशि बैंक से नहीं निकालने पर वापस हो जाएगी

तथ्य- खाते में गए रुपए को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता

पत्रिका फैक्ट चेक के व्हाट्सएप पर सतर्क और जागरूक यूजर्स ने शेयर किए जा रहे मैसेज के बारे में सवाल पूछा की क्या यह सही है, इसपर पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल शुरू की । जिसमें पता चला कि वायरल मैसेज का सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल में पाया कि सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्व फर्जी तरीके से इस तरह के मैसेज तैयार कर शेयर कर रहे हैं।पत्रिका ने अपने पाठकों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है।

PIB ने दावे को किया खंडन

इधर भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेंसन ब्यूरो ने भी इस वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे को खंडन कर दिया। पीआईबी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि को नहीं निकालने पर सरकार द्वारा पैसे वापस लेने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वह पूरी तरह से फर्जी है। बैंक खाते में गए पैसों को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है। पीआईबी ने लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

Claim: Money transferred to a/c under PMGKY will be taken back if not withdrawn#PIBFactCheck: This is a baseless rumour. Money will not be taken back from accounts.#PMGKY #PMGaribKalyanYojana pic.twitter.com/EcwoIad2BE