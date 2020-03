कोरोना से जंगः सॉफ्ट वेयर कंपनी ने सरकारी अस्पतालों को दान किए रोबोट, बांटेंगे दवा

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस ( coronavirus in India ) से संक्रमित लोगों की संख्या ने केंद्र सरकार ( Central govt ) से लेकर राज्य सरकारों की भी नींद उड़ा दी है। 21 दिन के लॉकडाउन ( Lock Down ) के बीच हर सरकार इससे निपटने के लिए कड़े कदम और जरूरी उपायों में जुटी हुई है। इस बीच देश के दक्षिण राज्य से बड़ी खबर सामने आई है।

तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के त्रिची ( Trichinapalli ) की एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी ( Sowfware company ) ने सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए ह्यूमेनाइड रोबोट ( humanoid robots ) दान किए हैं।

कोरोना से जंग के बीच राहत की खबर, अब कंपनियां नहीं कर पाएंगी कर्मचारियों की छटनी, सराकर ने उठाया बडा कदम

Tamil Nadu:A pvt software company in Tiruchirappalli has donated humanoid robots to govt hospital in the city for delivering medicines to patients at COVID19 isolation ward. 4 of these robots are currently ready for use. Hospital's Dean says "They'll be used if dist admn permits" pic.twitter.com/uT3VCxq3bn