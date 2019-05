श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन आलआउट जारी है। पिछले तीन दिनों में सुरक्षाबलों ने 10 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शनिवार को सुरक्षाबलों को दो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलवामा और सोपोर में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। सोपोर (Sopore) में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारुद बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मारा गया आतंकी वही है जिसने भारतीय बहादुर जवान औरंगजेब की हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों ने घाटी में अलर्ट जारी कर दिया है।

J&K Police on today's Sopore encounter: One terrorist has been neutralised in the encounter whose identity and affiliation is yet to ascertained. Arms and ammunition have been recovered from site of encounter. Search underway.