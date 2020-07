Corona Patients के लिए आया स्पेशल Auto Rickshaw, कांग्रेस नेता ने साझा किया वीडियो

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख 42 हजार के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) और दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच की है। इनमें सबसे ज्यादा असर आर्थिक राजधानी मुंबई में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अस्पताल और सरकार तेजी से बढ़ रहे मरीजों के चलते बेड या फिर एंबुलेंस मुहैया करवाने में मुश्किलों का सामना कर रही है।

हालांकि सरकार ने अनलॉक 2.0 ( Unlock 2.0 ) के बीच कई काम शुरू किए हैं। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमितों ( Corona Patients ) के लिए एक खास पहल की गई है जिसके अंतर्गत एक खास ऑटो रिक्शा ( Auto rickshaw ) चलाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस खास ऑटो रिक्शा में ऑक्सिजन भी रखा गया है ताकि Covid-19 के मरीजों की सहायता के लिए झुग्गी-झोपड़ी तक सुविधा पहुंचाई जाए।

Excited that this local initiative is gaining interest nationally. Received tons of calls from friends cutting across party lines.



Hope to see the retrofitted 🛺 hit the streets of Hyderabad, Delhi, Pune, Kolkata, Chennai & Bengaluru soon!https://t.co/ehwdxVaq8E