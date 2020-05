नासिक से निकली स्पेशल ट्रेन 315 लोगों को लेकर पहुंची भोपाल, जांच के बाद घर होंगे रवाना

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) के बीच एक बार फिर देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) की अवधि बढ़ गई है। 17 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच केंद्र सरकार ( Central Government ) ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का फैसला लिया। लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया रेलवे ने। स्पेशल ट्रेनों ( Special Train ) के जरिये अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है।

इसी कड़ी में महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में फंसे मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) के 315 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन नासिक ( Nasik ) से शनिवार सुबह भोपाल ( Bhopal ) पहुंची। जिला प्रशासन के अधिकारी के मुताबिक ये ट्रेन गुरुवार को नासिक से रवाना हुई थी।

Good news! First train of #MigrantLabourers being flagged off from Nasik amid slogans for the motherland. These 400 labourers will reach Bhopal tomorrow. Social distancing -yes! @Central_Railway @PiyushGoyal pic.twitter.com/wAsDkZrp5H