स्पाइसजेट की घोषणा, 5 दिसंबर से इन रूटों पर 20 नई उड़ानें

नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ( SpiceJet announces ) ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने आगामी 5 दिसंबर से चरणबद्ध ढंग से अपने घरेलू नेटवर्क पर 20 नई उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है। मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कंपनी ने अपने नवीनतम घरेलू विमानों को रांची से जोड़ने का भी ऐलान किया।

स्पाइसजेट ने झारखंड की राजधानी रांची को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के प्रमुख महानगरों से जोड़ने वाली नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू की हैं। इसके तहत स्पाइजेट एयरलाइन दिल्ली-रांची-दिल्ली रूट और मुंबई-रांची-मुंबई रूट पर दैनिक उड़ानों का संचालन शुरू करेगी।

इसके अलावा कंपनी ने आगे बताया कि स्पाइसजेट महाराष्ट्र के एक प्रमुख तीर्थस्थल शिर्डी को देश की राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ नई डेली नॉन-स्टॉप फ्लाइट से भी जोड़ेगी।

Our airports & skies are busy again. Number of daily domestic passengers crosses 252K, a new high since operations resumed on 25th May 2020.



We expect to cross pre-COVID numbers by year end.



Aviation is emerging as India's safe & efficient mode of transport in these times. pic.twitter.com/OEflRKMRYg