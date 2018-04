कोयम्बटूरः कर्नाटक में स्पाइसजेट की फ्लाइट में धुआं निकलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह फ्लाइट कोयम्बटूर से बंगलूरु जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब फ्लाइट हवा में थी तभी यात्रियों को धुआं दिखा। इसकी सूचना तुरंत क्रू मेंबर को दी गई। इसके बाद विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल धुंआ कहां से निकला और उसकी क्या वजह थी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है।

Upon landing in Bengaluru, the crew of Coimbatore-Bengaluru Spicejet flight observed light smoke in front cabin. The aircraft made a normal landing and vacated the runway. Neither did the pilots seek nor was there any requirement of an emergency landing: Spicejet statement pic.twitter.com/7BKLwZKuU0