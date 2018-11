CBI को सुधारेंगे श्री श्री रविशंकर, अधिकारियों को देंगे 'दिव्य ज्ञान'

नई दिल्ली। अंदरूनी विवाद से सुर्खियों में आई देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई अब आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की शरण में हैं। श्री रविशंकर सीबीआई के कर्मचारियों को हौसला बढ़ाने और उनमें सकारात्मकता लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सीबीआई मुख्यालय में आज से तीन दिनों की वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है। वर्कशॉप में 150 अधिकारी भाग ले रहे हैं। वर्कशॉप के पहले दिन का आगाज हो चुका है। सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई के अंदर कामकाज और अफसरों के जीवन में सकारात्मकता लाने, तालमेल बेहतर करने और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए श्री श्री की वर्कशॉप कराई जा रही है।

More than 150 CBI officials will attend Art of Living (Sri Sri Ravi Shankar) workshop for enhancing positivity in CBI. Workshop will start from tomorrow for three days. pic.twitter.com/mugAtVy21c