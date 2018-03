71 घंटे बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंबई, बुधवार को 3:30 बजे होगा अंतिम संस्कार

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी का पार्थिव शरीर 71 घंटे बाद स्पेशल विमान से दुबई से मुंबई लाया गया। विले पार्ले में बुधवार 3:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। रात 10: 30 बजे लोखंडवाला के ग्रीन एकर्स पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लाया गया। ग्रीन एकर्स श्रीदेवा का घर है। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर आने के बाद उनकी दोनों बेटी अपने चाचा अनिल कपूर के घर से वहां पहुंचीं। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को कल सुबह साढ़े 9 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

Mumbai: #Sridevi's mortal remains being taken to her Lokhandwala residence pic.twitter.com/uQiLy5EZcv