SSC पेपर लीक मामला: CBI जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, BJP नेता मनोज तिवारी ने की मुलाकात

नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) पेपर लीक मामले की सीबीआइ जांच मांग तूल पकड़ती जा रही है। मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान शनिवार को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेता ने छात्रों को साथ होने का अाश्वासन दिया है।

Delhi: BJP State Chief Manoj Tiwari met Staff Selection Commission (SSC) aspirants who are protesting against the alleged paper leak of #SSC and are demanding a CBI investigation. pic.twitter.com/rkBMJYYtSD