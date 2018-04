नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश के लिए 'विशेष राज्य' की मांग को लेकर सोमवार को राज्य में एक दिन का बंद बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि होडा साधना समिति ने इस बंद का ऐलान किया है। जिसके लिए सुबह से ही राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है।

होडा साधना समिति के सदस्य शामिल

विशेष राज्य की मांग के लिए होडा साधना समिति से जुड़े लगभग सभी सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल हैं। विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट भी इस बंद का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि आंध्रप्रदेश के लिए विशेष राज्य की मांग करना कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई लोग इस राग को गा चुके हैं।

#AndhraPradesh: Statewide bandh called by Andhra Pradesh Pratyeka Hoda Saadhana Samiti over demand of #SpecialStatus for the state. Opposition parties such as YSR Congress Party, Congress & Left parties have extended support to bandh. Early morning visuals from Anantpur. pic.twitter.com/ZGz8ZsCRNM