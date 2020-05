हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए ‘काजी’ इसलिए थे सबके चहेते, बहादुरी ने दिलाई थी तीन बार तरक्की

नई दिल्ली।

Handwara Encounter: जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान कर्नल समेत पांच जवान ( Handwara Encounter Martyrs ) वीरगति को प्राप्त हो गए। करीब 15 घंटे चले ऑपरेशन में बहादुर जवानों ने आंतकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और दो आतंकी का एनकाउंटर कर दिया। आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के सब-इंसपेक्‍टर अहमद पठान उर्फ ( Martyred Ahmad Pathan ) ‘काजी’ भी शहीद हो गए थे। पठान ने बंधक बनाए गए लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। पठान बहादुर जवान थे जिनकी ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने की चाहत ने उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने का साहस दिया।

1999 में हुए थे पुलिस में भर्ती

अहमद पठान का जन्म उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास त्राड गांव में 1978 में हुआ था। उन्होंने 1999 में बतौर पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी शुरू की थी। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का जज्बा ही उन्हें वर्दी तक ले आया। विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर तैनाती के बाद वह 2006 में आतंकवाद से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) में शामिल हो गए।

