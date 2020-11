NCB ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त, आज फिरोज नाडियावाला की पत्नी सहित 5 का होगा मेडिकल टेस्ट

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत मौत मामले में मुंबई में बड़े पैमाने पर फैले ड्रग्स कारोबार का मामला सामने आने के बाद से बॉलीवुड के नामचीन लोगों के खिलाफ एनसीबी का एक्शन जारी है। इस मामले में रविवार को फिल्म निर्माता फिरोज नाडियावाला के घर सहित बॉलीवुड हस्तियों के कई ठिकानों पर एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। एनसीबी ने नाडियावाला के घर से ड्रग्स बरामद होने के बाद उनकी पत्नी सहित 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। आज इन सभी आरोपियों का एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट कराने का निर्णय लिया है।

Mumbai: Film producer Firoz Nadiadwala's wife and four drug peddlers who were arrested by Narcotics Control Bureau in a drug-related case yesterday, being taken for their medical examination



Narcotics Control Bureau (NCB) has also summoned Firoz Nadiadwala pic.twitter.com/ooEZxbpgls