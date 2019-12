CAA: सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, बोले- परवेज मुशर्रफ चाहें तो ले सकते हैं भारतीय नागरिकता

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) पर पूरे देश में बवाल जारी है। कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन तक हो रहे हैं। विपक्षी नेता तक सड़क पर उतर चुके हैं। इन सबके बीच बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं।

सुब्रण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दिल्ली के दरियागंज के रहने वाले हैं और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुशर्रफ को पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा उसके बाद हम फास्ट ट्रैक के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दे सकते हैं। स्वामी ने कहा कि मुशर्रफ दरियागंज से हैं और इस समय पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। खुद को हिंदुओं का वंशज मानने वाले सभी लोग नए नागरिकता संशोधन कानून के लिए योग्य हैं और उन्हें नागरिकता दी जाए। स्वामी के इस बयान से देश में सियासत गरमा गई है। हालांकि, बीजेपी हाईकमान या विपक्षी नेताओं की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

We can give Musharraf fast track citizenship since he is from Daryaganj and suffering persecution. All self—acknowledged descendants of Hindus are qualified in a new CAA to come