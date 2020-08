Sushant Singh Rajput मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, बॉलीवुड और मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) केस में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। इस केस की जांच अब CBI कर रही है। सीबीआई जांच के दौरान भी कई तथ्य सामने आ चुके हैं। इसी बीच बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) ने इस केस में बॉलीवुड और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है और मामले का दुबई (Dubai) कनेक्शन भी था। वहीं, अब उन्होंने कहा कि है कि बॉलीवुड कार्टेल की पहचान होना अभी बाकी है।

मुुंबई पुलिस और बॉलीवुड पर स्वामी ने उठाए सवाल

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy on Sushant Singh Case ) ने ट्वीट करते हुए कहा, '9 जुलाई को पहली बार मैंने कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है और मामले की CBI जांच शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस (Mumbai Police) उलझी हुई थी और मामले का दुबई कनेक्शन भी था। मैंने इशारा किया था कि बॉलीवुड कार्टेल की पहचान होना अब भी बाकी है।' सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा ड्रग सिंडिकेट कनेक्शन की जांच करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से मदद मांगने के बाद आया है। इससे पहले इससे पहले एक अन्य ट्वीट में स्वामी ने फिल्म निर्माता संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठाया था।

For day 1 (July 9) I had said Sushant was murdered, that CBI inquiry should be instituted because Mumbai Police was complicit,and that Dubai is involved. I have been vindicated Now the Bollywood Cartel remains to be identified and made as “accessory before the murder”.