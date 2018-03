नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से राग अलापा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्वामी ने कहा कि सरकार को राम मंदिर को लेकर एक अध्यादेश लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राम मंदिर पर एक अध्यादेश लाकर कानून पारित कर सकती है, जिसे प्रख्यात धार्मिक संगठनों के लोगों को सौंपा जा सकता है जिन्हें आगम शास्त्र की जानकारी हो और जिनके निर्देशों पर मंदिर निर्माण हो सके।

स्वामी ने आगे लिखा है कि मौजूदा दावेदारों की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। कांग्रेस प्रभावित वकीलों का यह एजेंडा है कि इस केस में बाधा उत्पन्न करे। इसलिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें जरूर संविधान बनाना चाहिए और कानून हमारा हथियार है। इसलिए, सरकार अध्यादेश लेकर आए।

23 मार्च को होनी है सुनवाई

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज कर दिया था और अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय की थी। मुकदमे की पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रपत्रों का अनुवाद करने का निर्देश दिया था। सुनवाई शुरू होने से पूर्व ही पक्षकारों ने अपने-अपने वकीलों संग दिल्ली में डेरा डाल दिया था। पक्षकारों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर ही उम्मीद टिकी है, इस मामले को और टाला नहीं जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय सुनाने की आवश्यकता है।

