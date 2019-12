सांसदों को नहीं मिलेगा सस्ता खाना! संसद की कैंटीन में सब्सिडी होगी बंद

नई दिल्ली। अब संसद की कैंटीन में सस्ता भोजन मिलना बीते दिनों की बात होने वाला है। माननीयों को इस कैंटीन में मिलने वाले भोजन की असल कीमत चुकाते हुए अगले सत्र से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। गुरुवार को सांसदों द्वारा उन्हें मिलने वाले भोजन पर सब्सिडी को वापस लेने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई।

सूत्रों ने कहा कि सभी पक्षों के सांसदों ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस पर निर्णय लिया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रस्ताव रखा और संसद की कैंटीन में सभी सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ देने का सुझाव दिया।

यह जानकारी सामने आई है कि संसद की कैंटीन में सब्सिडी अगले सत्र से वापस ली जा सकती है और सभी सांसदों को खाने की तैयार करने की लागत के हिसाब से पैसे का भुगतान करना होगा।

Members of parliament have agreed to do away with all canteen food subsidies in #Parliament . Today in Business Advisory Committee, Speaker proposed and all agreed. Right now 17 Cr is annual food expense in Parliament.

संसद की कैंटीन की होने वाली नई दरें सांसदों, लोकसभा व राज्यसभा के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ आगंतुकों पर भी लागू होंगी। सूत्रों ने कहा कि इससे 17 करोड़ रुपये वार्षिक बच सकते हैं और संसद की कैंटीन में भोजन को वास्तविक कीमत पर बेचा जाएगा।

गौरतलब है कि चार वर्ष पहले भी यही फैसला लिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। हालांकि कैंटीन के मेन्यू में कुछ चीजों के दाम बढ़ा दिए गए थे।

इस संबंध में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि खजाने पर पड़ने वाला भार कम हो, जिससे पैसे गरीबों तक पहुंच सकें। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। यह सब्सिडी एक धब्बे की तरह थी। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ने सभी के विचार मांगे और सभी ने कहा कि सब्सिडी समाप्त होनी चाहिए।

Members of Parliament unanimously agree to give up the decades-old subsidy on food sold at #ParliamentCanteen; BJP MP @RajivPratapRudy says Prime Minister @narendramodi wants the strain on the treasury to be reduced so that the money can reach the poor. pic.twitter.com/rQdUUNIFWl