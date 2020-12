सुजाता मंडल ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा-बुरे लोगों की संगत में हैं सौमित्र

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सोमवार को भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल हो गईं। इसके बाद से दोनों पति-पत्नी सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस दौरान सुजाता मंडल ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में सत्ता के लालची लोगों को शामिल कर रही है। इस पार्टी में किसी का सम्मान नहीं है।

When politics enter your personal lives, it becomes bad for the relationship. Saumitra is in the company of bad people from BJP who are trying to instigate him against me. The party that abolished triple talaq is asking Saumitra to divorce me today: Sujata Mondal, TMC pic.twitter.com/IdLWT6jsJx