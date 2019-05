सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कांग्रेस नेता शशि थरूर की अर्जी स्वीकार, कोर्ट ने दी अमरीका यात्रा की मंजूरी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश यात्रा की इजाजत मिली है। अदालत ने शशि थरूर को 5 मई से 20 मई के बीच अमरीका की यात्रा करने की परमिशन दे दी है। आपको बता दें कि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर के मौत के संबंध में जारी जांच के कारण विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई थी।

विदेश यात्रा को मिली मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी विदेश यात्रा को हरी झंडी दे दी है। थरूर ने कुछ समय पहले इस मामले में अदालत के सामने अनुमति की मांग की थी। राजधानी स्थित रोज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। कोर्ट ने पुलिस से इस मामले पर जवाब मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें यात्रा की मंजूरी दी है।

Sunanda Pushkar death case: A Delhi Court grants permission to Congress leader Shashi Tharoor to travel to USA from 5th May to 20th May. (File pic) pic.twitter.com/DkPJ6oneQs