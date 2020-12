पार्टी की घोषणा की सूचना पर रजनीकांत के प्रशंसकों ने फोड़े पटाखे, समर्थकों के बीच खुशी की लहर

चेन्नई। सुपरस्टार रजनीकांत ने 31 दिसंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा अपने मंच रजनी मक्कल मंद्रम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के एक दिन बाद की। उन्होंने कहा कि वह चुनावी राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं की जल्द घोषणा करेंगे। इस खुशी में अभिनेता के प्रशंसकों ने आज तिरुचिरापल्ली में पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। इस वीडियों सामने आया है, जिसमें समर्थक पटाखे जलाने के साथ रजनी पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए।

#WATCH Tamil Nadu: Fans of actor turned politician #Rajinikanth burst crackers and distributed sweets in Tiruchirappalli today.



He announced today that he will launch a political party in January and announcement regarding it will be made on December 31st. pic.twitter.com/ekRUsoHbGe