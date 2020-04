केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्री में करें कोरोना टेस्ट

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं सवा सौ से ज्यादा लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और केरल ( Kerala ) में तो हालात और भी चिंताजनक बने हुए हैं।

इस बीच कोरोना वायरस महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ( Solicitor general ) तुषार मेहता ( Tushar Mehta ) ने भारत सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे कोरोना वायरस की जांच मुफ्त कराना सुनिश्चत करें।

Supreme Court suggested & asked Solicitor General, don't let private labs charge high amount. You can create an effective mechanism for reimbursement from government for tests, SC asked and suggested him. SG replied that they'll look into it & try to devise what can be done best. https://t.co/CoeZ6uNeDm