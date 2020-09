20 साल पुराने Rape Case में SC ने आरोपी को किया बरी, जानिए जजों ने क्या कहा?

-सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court Verdict on Rape Case ) ने 20 साल पुराने बलात्कार मामले में आरोपी को आज बरी कर दिया है।

-बेंच ने कहा कि चाकू की नोंक पर यौन शोषण ( Rape With Woman ) के बाद कोई भी महिला आरोपी के साथ लिव-इन-रिलेशन ( Live in Relationship ) में नहीं रहती और ना ही उसे प्रेम पत्र ( Love Letter ) लिखती है।

-महिला ने करीब 20 साल पहले व्यक्ति पर शादी करने का वादा करके बलात्कार करने का आरोप लगाया था।