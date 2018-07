INX Media Case: कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिजनेस डील के लिए जा सकते हैं विदेश

नई दिल्ली: INX मीडिया केस मामले में केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदबंरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। बिजनेस डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन जाने की इजाजत दी है। 23 जुलाई से 31 जुलाई तक यात्रा करने की अनुमति मिली है। गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम पर गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप है।

INX Media case: Supreme Court allows Karti Chidambaram to travel to USA, France and UK from July 23rd to 31st for business purpose. pic.twitter.com/NwQVB2pWzG