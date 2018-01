SC जज विवाद: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा-मतभेदों के मुद्दे पर सभी जज मिलकर करें विचार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपजे विवादों पर सुलह की कोशिश तेज हो गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अलग-अलग बैठक की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है कि जजों के बीच मतभेदों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जज मिलकर विचार करें और समस्या को सुलझाएं। एसोसिएशन ने कहा कि संस्था की विश्वसनीयता बहाल होनी चाहिए।

संस्था पर नहीं लगे धब्बा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि एसोसिएशन की आपात बैठक हुई और पूरे विवाद पर चर्चा की गई। विकास सिंह ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पारित किए गए। सिंह ने कहा कि पहला प्रस्ताव यह है कि जजों के मतभेदों से जुड़े मसलों पर फुल कोर्ट विचार करे। दूसरा प्रस्ताव है कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई या तो सीजेआई की बेंच या फिर कोलजियम में शामिल जजों की बेंच में की जाए। ताकि संस्था की विश्वसनीयता बरकरार रहे। सिंह ने कहा कि इन प्रस्तावों को सीजेआई के पास भेजा जाएगा।विकास सिंह ने कहा कि लोगों का मानना है कि यही एक संस्था है जहां सारे संस्थाओं के फेल होने पर न्याय मिलता है। हम नहीं चाहते कि इस पर धब्बा लगे।

We called an emergency meeting of Supreme Court Bar Association. We resolved the following: Differences stated by the 4 judges & reflected in media are of grave concern & must be resolved immediately by SC Bar Association: Vikas Singh, President of Supreme Court bar Association pic.twitter.com/Z5wR6xkuAR

Another resolution taken was that all PIL matters must be taken by CJI or must be assigned to the collegium of 5 judges. This must be done in order to maintain credibility of #SupremeCourt: Vikas Singh, President of Supreme Court bar Association pic.twitter.com/rv1DoyifMQ