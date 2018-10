सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया 'बैन', दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे कर पाएंगे आतिशबाजी

नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखे जलाने व बेचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने दिवाली के दिन पूरे देश में पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही बाजारों में भी सिर्फ वही लोग पटाखे बेच पाएंगे जिनके पास लाइसेंस होगा।

राहत वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल की तरह पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दिन पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने दोनों की छूट दे दी है।

क्या-क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में

- दिवाली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे

- ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगाई पूरी तरह से रोक, सिर्फ लाइसेंसधारक ही बचे सकेंगे पटाखे।

- पूरे देश में लागू होगा ये आदेश, केंद्र सरकार देगी सभी राज्य सरकारों को निर्देश।

- सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिवाली के अलावा शादियों में जश्न, किसी भी धार्मिक उत्सव पर भी लागू होगा।

- क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कर सकेेंगे आतिशबाजी।

- इस आदेश के बाद पटाखों की अवैध बिक्री पर लगेगी रोक

- कम प्रदूषण वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत

जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इससे पहले 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं, पटाखा निर्माताओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

The Supreme Court , in its order, banned the online sale of firecrackers and put a stay on the e-commerce portals from selling firecrackers. https://t.co/D6daxnGRqD