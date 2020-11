Supreme Court : केंद्र दाखिल करे माल्या के बारे में स्टेटस रिपोर्ट, 6 हफ्ते का दिया समय

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के अरबों डॉलर के घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के बारे में 6 सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में केंद्र से विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

Supreme Court seeks status report from Centre on extradition of fugitive businessman Vijay Mallya within six weeks. pic.twitter.com/nS0CVR7l6H