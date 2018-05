नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने फैसला टाल दिया है। करीब 50 मिनट की बैठक के बाद भी कोई फैसला नहीं निकल सका। बैठक में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन बी लोकूर शामिल हुए हैं। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ती की फाइल कोलेजियम को वापस भेज दी थी। अब संभावना जताई जा रही है कि अगली बैठक में ही इसपर कोई फैसला होगा।

The consideration of the elevation of Uttarakhand High Court Justice KM Joseph to Supreme Court, has been deferred, after a Supreme Court Collegium meeting of the five senior most judges pic.twitter.com/pclmlv9duk